Le projet de la bibliothèque communale à la traîne

Le projet de réalisation d’une bibliothèque communale, accordé à la commune de Mechtras située au Sud de Tizi-Ouzou, est tout bonnement à la traîne. Ce chantier, lancé depuis 2008, n’est pas prêt d’être achevé au grand dam des férus de la lecture et de la culture. «Nous attendons depuis 10 ans l’achèvement de cette bibliothèque pour pouvoir nous occuper à bon escient. Hélas, ce n’est pas le cas. La bâtisse se transforme en lieu de débauche, alors que nos jeunes étudiants traînent dans les ruelles. Nous demandons à la nouvelle équipe de multiplier les démarches pour l’achèvement des travaux et surtout de doter cette bibliothèque d’internet», suggèrent les jeunes de Mechtras. Il est à rappeler que le coût de ce projet remonte à 1,9 milliard de centimes, en plus des 5 millions de dinars puisés dans le budget wilayal et communal. Interrogé à ce sujet, le nouveau maire, Omar Cheballah, affirme : «Actuellement, le bâtiment se dégrade et se transforme en lieu de débauche. Nous avons pourtant, lors du mandat écoulé, lancé les travaux d’étanchéité et de boiserie, mais l’insécurité qui y régnait a fini par décourager les entreprises qui ont décidé d’arrêter les travaux, chose qui nous a poussé à enlever la boiserie». Il ajoute: «Dès notre installation, nous avons réuni les services concernés, pour dresser un état des lieux. Dans les jours à venir, nous procéderont au nettoyage de la structure pour permettre aux entreprises de reprendre les travaux. Il faut 5 millions de dinars supplémentaires pour achever les travaux de cette structure, et ce afin de la mettre à la disposition des jeunes. Ce projet est une priorité pour notre équipe, nous ferons le maximum pour la mettre au service des jeunes dans les meilleurs délais».

Hocine T.