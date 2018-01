Ce fut la fiesta à l’école Imine

Par DDK | Il ya 9 heures 43 minutes | 362 lecture(s)

L’école primaire Imine Lounes du village Aït Aissi Ouziane, dans la commune de Maâtkas, au Sud de Tizi-Ouzou, était au rendez-vous, jeudi dernier, à l’occasion de la célébration de Yennayer. L’équipe pédagogique a tracé un programme riche en activités, exécuté par les écoliers et leurs professeurs. En présence des parents d’élèves et des membres de l’association culturelle Tagruma, les écoliers se sont en effet surpassés. «Asseggas Ameggaz à l’ensemble des algériens et les amazighes sans oublier nos écoliers auxquels je souhaite beaucoup de succès. L’équipe pédagogique, les membres de l’association culturelle et ceux de l’association des parents d’élèves sont également à saluer pour leur apport. Je n’oublierai pas de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont œuvré pour que tamazight retrouve la place qui lui revient de droit», déclare le directeur de l’établissement. Un interclasse entre les élèves des cours de 4ème et 5ème s’en est suivi. En effet, les questions portaient sur la langue arabe, amazighe et française, sur le calcul ainsi que la culture générale. Au final, la palme est revenue aux élèves de 4ème qui ont battu leurs aînés de 5ème dans une compétition assez serrée. Il est à rappeler que chaque division a présenté des activités, un ancien élève a joué au clown pour détendre l’atmosphère et du théâtre en tamazight était aussi de la partie. Il est à rappeler également qu’une exposition de différents plats traditionnels a été tenue, qu’une collation s’en est suivie et qu’une séance de remise de cadeaux aux apprenants fut également au programme, et ce pour encourager les écoliers à persévérer.

H. T.