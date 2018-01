Idebbalen pour la fête

Par DDK | Il ya 9 heures 44 minutes | 364 lecture(s)

La coordination des villages et l’association Tharwa n’El Keir ont célébré, en collaboration avec l’APC de Tadmaït, le nouvel an amazigh, Yennayer 2968. En effet, un grandiose événement a été retenu pour la journée du 12 janvier, avec notamment une troupe folklorique (idebbalen) qui a sillonné les artères de la ville, suivie d’éléments des scouts, qui ont défilé le long des ruelles. C’est donc une ambiance de fête qui a animé cette journée, célébrée pour la première fois sous son cachet officiel, dans un climat de fraternité et de joie. Signalons la présence des représentants des autorités locales à ces festivités, représentées par le P/APC et les élus locaux. «Cet événement, entrant dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh, a suscité une joie énorme, perceptible sur tous les visages des citoyens», se réjouira l’un des organisateurs de cet événement. «Nous devons sauvegarder notre histoire, notre l’identité et coutumes, soit toutes les spécificités culturelles de tout un peuple, pour qu’elles ne rejoignent pas le cimetière de l’Histoire. Il convient de maintenir, entretenir et raviver toutes ces composantes», insiste un citoyen de Tadmaït. Par ailleurs, une randonnée à vélo a été également organisée le jour-même, avec la participation de plusieurs dizaines de cyclistes. Enfin, les participants ont été conviés à une collation, composée du rituel couscous au poulet, à la cantine scolaire de l’école primaire Amar Bayou. Selon Aziz Hansal, l’un des plus dynamiques animateurs du mouvement associatif de la région, pas mois de 400 couffins, contenant de la viande rouge, du poulet et d’autres produits alimentaires, ont été distribués aux familles nécessiteuses de la région.

Rachid A.