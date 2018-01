A Tadmaït aussi

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 285 lecture(s)

Les transporteurs de Tadmaït ont procédé à une nouvelle augmentation du prix du transport au grand dam des habitants de la région. Les nouveaux réajustements tarifaires du transport appliqués depuis mercredi 10 janvier dans la commune de Tadmaït ont suscité un mécontentement chez les voyageurs de la localité. Les prix sont passés de 30 à 40 DA sur la ligne de Tadmaït-Boukhalfa (15 km) et de 20 à 25 DA sur celle de Tadmaït-Draâ Ben Khedda (6km). Les transporteurs assurant ces deux destinations justifient leur action relative à ces augmentations des prix par les nouvelles augmentations des prix des carburants. De leur côté, les voyageurs affirment que ces augmentations sont inacceptables, car les tarifs pratiqués précédemment par ces transporteurs avaient déjà été modifiés. En l'espace de deux ans, la hausse des prix a atteint les 100% sur la ligne Tadmaït-Tizi-Ouzou. Un aller-retour coûte actuellement 120 DA alors qu’il était à 60 DA auparavant. Les utilisateurs du transport payent 40 DA en allant à la station Boukhalfa et 20 DA pour arriver vers le centre-ville de Tizi-Ouzou. Ainsi, la population locale exhorte les pouvoirs publics et les services concernés à intervenir pour prendre en charge le problème du transport, en raison des augmentations consécutives des prix qu’enregistre ce service. Aussi, pour mettre en service de nouveaux bus qui vont effectuer des rotations, Tadmait-Draâ Ben Khedda-Tizi-Ouzou et de programmer également de nouveaux départs du transport ferroviaire et ce pour sauvegarder le pouvoir d’achat des citoyens et d’instaurer un climat de concurrence dans ce domaine. Il est à signaler que c’est la seconde fois en deux ans que les prix des transports connaissent des augmentations sous l’effet de la hausse des prix du carburant, après celle opérée en février 2016, où les tarifs du transport collectif urbain et suburbain relevant du secteur privé avaient augmentés.

Rachid A.