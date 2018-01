Débrayage au CEM d’Ouaghzen

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 288 lecture(s)

Les élèves du CEM d’Ouaghzen, à trois kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la commune de Aïn El Hammam n’ont pas accédé à leur établissement, hier matin, pour cause de grève du personnel. Ils ont donc été renvoyés dès leur arrivée devant le portail du CEM. Selon nos sources, ce sont les ouvriers professionnels, communément appelés les OP, qui sont à l’origine de cet arrêt de travail pour protester contre la charge de travail qui leur est imposée par manque d’effectifs. On nous apprend, en effet, que suivant la carte scolaire, le collège accuse un déficit de cinq agents depuis plusieurs années. Las d’attendre l’arrivée de nouveaux collègues devant alléger leur tâche, les ouvriers ont donc décidé d’attirer l’attention par une grève d’une journée. En ce moment, l’établissement qui compte près de cinq cents élèves, fonctionne avec une dizaine d’agents, dont quatre doivent assurer le service à l’accueil et deux autres affectés au service de nuit. C’est dire que la plupart du temps, la direction doit faire appel à tous «les bras» pour nettoyer les classes, les toilettes et prendre en charge les cuisines et la cantine. Une situation qui se répercute sur la santé des travailleurs qui n’ont pas de répit. Notre source indique que deux femmes de la région, qui travaillaient jusqu’à maintenant au CEM d’Aït Mislayene seraient affectées à Ouaghzen incessamment. Ce qui ne résoudrait, cependant, que partiellement le problème lorsqu’on sait que le collège ne dispose pas de factotum et que le nombre de travailleurs inscrits sur la carte scolaire ne sera toujours pas atteint. Les professeurs qui ont jugé légitimes ces revendications, ont apporté leur soutien aux agents en décidant, eux également, de suivre cette journée de protestation. Les cours reprendront normalement ce matin, nous a-t-on indiqué.

A.O.T.