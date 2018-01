Enfin, les cantines rouvertes

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 291 lecture(s)

La décision de transférer la gestion des cantines scolaires aux APC a quelque peu pénalisé les élèves. À titre d'exemple, pour les deux premiers jours après la rentrée des vacances d'hiver, les écoliers n'ont pas pris leurs repas sur place faute de financement. Mais, les élus locaux à leur tête, le maire, M. Djamel Mahmoud, ont vite réagi. «Dès le mercredi 10 janvier, tout est rentré dans l'ordre. Les 13 écoles primaires ont toutes ouvert leurs cantines. On venait juste de nous installer. Ce n'est qu'après que nous avons constaté ce manque. La consultation est lancée pour les deux trimestres de l'année scolaire, et à l'avenir, il n'y aura aucun problème à ce sujet», confiera M. Makhlouf Chikh, en sa qualité de vice-président à l'APC. Il poursuivra : «Pour le moment, nous nous attelons à avoir le listing des opérations achevées et celles qui seront lancées pour tracer le programme de celles à lancer dans les PCD de 2017». Par ailleurs, il précisera que durant ce mandat, les quatre établissements non dotés de cantines seront l'une de leurs préoccupations majeures. «Nous avons les écoles d'Ameddah, de Ouarzedine Achour, de Mohamed Allel et de Maroko. Pour celle d'Ameddah, le projet existe. Seulement, il n'a pas été lancé. Pour l'école Mohamed Allel, il faut relancer le projet qui est à l'arrêt», dira-t-il. En outre, il est attendu que le CEM de Tiâchach soit aussi doté d'un réfectoire. La direction de l'Education de Tizi-Ouzou, sous pression des élèves et de leurs parents, a ouvert un service qui sert des repas à ces collégiens.

Amar Ouramdane