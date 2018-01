Grande parade à l’ex-Michelet

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 375 lecture(s)

Faisant partie des festivités de la célébration de yennayer 2968, une parade ayant regroupé des centaines de personnes a été exécutée, samedi matin, par les participants à la célébration de yennayer dont les festivités ont commencé jeudi dernier. C’est avec un peu de retard que le cortège, formé d’une dizaine de carrés, s’est ébranlé à partir de l’auberge de jeunesse. Par chance, le soleil était de la partie et les basses températures de la veille ont laissé place à un temps relativement doux. C’est donc au niveau de l’esplanade de la DJS que les participants se sont rassemblés pour mettre au point leurs carrés, avant le départ qui allait être donné vers 11h30 par le président de l’APC d’Aïn El Hammam par un coup de feu tiré avec un fusil ancien, propriété d’un hôte venu de Khenchela. Le maire de l’ex-Michelet a ouvert la marche qui allait mener cette procession de plusieurs centaines de personnes à travers les rues de la ville, pour enfin s’arrêter à l’ancienne salle de sports. Au carré de Taourirt, se sont joints une dizaine de représentants de Khenchela qui ont attiré l’attention durant tout le trajet en usant de leurs armes traditionnelles appelées «karbila», une sorte de fusil qu’on charge par une «bouche» évasée. Des youyous répondaient par intermittence aux salves des fusils. Sur la benne d’un camion, représentant l’association «Azetta» d’Aït Hichem, un village de la commune d’Aït Yahia, était installé un métier à tisser derrière lequel deux vieilles femmes achevaient de tisser un tapis. Différents tapis traditionnels ornaient le véhicule. Les Ath Hichem ont, pour l’occasion, réquisitionné un cheval sur lequel trônait majestueusement une jeune fille habillée en mariée pour simuler un mariage traditionnel. Le carré était suivi par une troupe folklorique et une foule de femmes et d’hommes du village, habillés de tenues traditionnelles. On pouvait aussi voir le même genre d’habits au niveau du carré de Tillilit qui précédait Aït Hichem. Là, les organisateurs ont axé leur travail sur le thème de «la femme kabyle à travers le temps», avec des tenues de différentes époques. D’autres groupes moins importants en nombre suivront le «gros de la troupe». Taskenfouth et El Korn qui se sont illustrés par de riches expositions et par leur participation au concours du meilleur plat traditionnel suivront la parade. L’auberge de jeunesse et les crèches privées fermeront cette marche, applaudis tout au long du parcours par les habitants qui se sont massés sur les trottoirs, en ce samedi, jour de marché à Aïn El Hammam. Il y a lieu de signaler que plusieurs villages se sont désistés à la dernière minute. Ce qui ne les a pas dispensés d’organiser des fêtes avec repas traditionnel de yennayer dans leurs agglomérations respectives.

A.O.T.