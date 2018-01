La crise du lait subventionné persiste !

Par DDK | Il ya 7 heures 40 minutes | 321 lecture(s)

Se procurer du lait à Mâatkas relève d’un parcours de combattant, en chaque saison hivernale. Même s’il est de notoriété publique que ce produit de large consommation est rationné au niveau de la laiterie de Draâ Ben Khedda, il n’en demeure pas moins que les quantités servies par les deux distributeurs de la circonscription sont jugées insignifiantes par rapport au nombre d’habitants que compte la daïra et qui frôle les 50 000. De longues queues se forment très tôt les matinées au niveau de l’ensemble des superettes et autres boutiques d’alimentation générales dans la commune de Mâatkas comme dans celle de Souk El-Ténine. Des rixes naissent quelques fois même entre citoyens pour avoir leurs parts (2 ou 4 sachets par foyer). Dans cette région très proche de l’Ex-Mirabeau, on ne comprend toujours pas comment les communes limitrophes d’Ath Zmenzer, Mechtras, Tirmitine et Tizi-Ouzou, cette crise de lait n’est pas ressentie aussi sévèrement que dans ces deux communes de la daïra de Mâatkas. Il mérite de signaler que la commune de Mâatkas compte à elle seule plus de 35 000 habitants. Autrement dit, une révision en hausse de la quantité réservée pour cette région est vivement souhaitée surtout par les citoyens de cette localité. En outre, concernant les prix, au niveau des chefs-lieux et des villages longeant le CW147, le litre est cédé à 25 dinars. En revanche, dans les autres villages, les citoyens le paient à 27 ou 28, voire 30 dinars car le distributeur ne parvient pas au niveau de ces villages, ce sont ainsi les commerçants qui l’acheminent depuis le centre-ville de Mâatkas.

Amayas Idir