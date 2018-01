Grandiose célébration à Aghribs

Par DDK | Il ya 7 heures 40 minutes | 352 lecture(s)

Pour cette année, la célébration de Yennayer est marquée par son officialisation, et ce par décret du président de la République, comme journée nationale chômée et payée. À cet effet, cette journée historique a été marquée par des activités culturelles à l’échelle nationale, visant la réconciliation du pays avec son identité millénaire. Ainsi, plusieurs associations ont pris part à cet événement culturel, pour fêter Amenzu N’ Yennayer. Samedi dernier, dès 9 heures du matin, les exposants des différentes associations étaient déjà prêts pour accueillir les visiteurs venus de toute la région. Une exposition fut organisée dans le hall d’un lycée, mettant en avant la richesse et les potentialités culturelles et patrimoniales de toutes la Kabylie, comme les objets d’artisanat, les produits du terroir, l’art culinaire et les habits traditionnels (burnous et robes kabyles). Par ailleurs, un concours de repas traditionnels, comme le couscous de Yennayer, fut également organisé, suivi d'une «waâda». Les citoyens ont partagé dans la convivialité un couscous avec des parts de poulets servi à cette occasion. D'autres activités ont été aussi organisées, durant cette journée nationale, notamment un spectacle de chants, de la chorale, de la poésie et du théâtre. À la fin de cette manifestation, une tombola a été également organisée et des diplômes d'honneur ont été attribués aux participants. «Nous avons fait de grands efforts, pour enfin arriver à marquer cette événement, et ce malgré le manque de moyens. C'est grâce à la participation de nos jeunes bénévoles, les commerçants de la ville d'Aguni Oucherki et les bienfaiteurs que ces activités ont été organisées. Notre objectif est de réunir nos jeunes de la commune, de tisser des liens fraternels et de travailler pour le développement de notre commune», affirme un membre fondateur de l’association.

Ali Iber