La vaccination anti-brucellique lancée

Par DDK

Afin d'éviter tout cas de brucellose au cheptel, la subdivision agricole a lancé une opération de vaccination anti-brucellique ovine dans tous les villages de la commune.

«L'opération est lancée depuis le 14 janvier dernier. Le coup d'envoi a été donné à Varrar, un village où l'élevage ovin a pris de l'ampleur ces dernières années. Cette campagne s'étalera jusqu'au 29 février prochain. Elle prendra fin au village Tizi N'Doukert», apprend-on d’une source proche de ces services. Ainsi, le vétérinaire est attendu dans tous les points retenus par les responsables de la subdivision. «C'est une bonne chose. Depuis l'épizootie de 2014, nous craignons ces maladies ravageuses. Les services ont bien fait de choisir cette période pour vacciner les ovins», dira un éleveur de D'Hous. Les services agricoles ne lésinent plus sur les moyens à mettre en œuvre afin de protéger le cheptel à travers toute la subdivision qui comprend les communes de Tizi-Gheniff, de M'Kira et d'Ait Yahia Moussa. À ce sujet, il est attendu aussi des propriétaires des autres bêtes notamment les bovins de respecter le calendrier des opérations de vaccination et de ne pas rater aussi les rappels qui sont gratuits. «En principe, chaque éleveur doit faire attention. Il ne faudrait pas attendre que la subdivision prenne des décisions extrêmes, mais il faut que chacun veille à la santé de ses bêtes», estimera de son côté un éleveur de Maroko. Par ailleurs, les services des forêts ont lancé les plantations de milliers de plants d'oliviers dans les trois communes où des oliveraies entières ont été décimées durant l'été dernier, particulièrement à M'Kira et à Ait Yahia Moussa. Il est à rappeler que dans cette dernière commune en plus du ravage des oliviers, des habitations ont même été touchées par les flammes. Toutefois, là où les oliviers ont été épargnés, la cueillette des olives est en cours et elle prendra fin dans quelques jours. Concernant les rendements, ils sont juste moyens. L'huile d'olive est fixée entre 700 et 800 DA le litre.

Amar Ouramdane