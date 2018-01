Caravane de santé demain à Ighil El Mal

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 427 lecture(s)

L’association culturelle Assirem d’Ighil El Mal en collaboration avec l’association algérienne de patrimoine, de l’environnement et du développement humain (AAPEDH), l’APC de Beni Zmenzer, organise la deuxième édition de la caravane de santé où des consultations médicales seront gracieusement assurées par les praticiens. Une équipe médicale composée de médecins spécialistes à savoir dermatologue, cardiologue, rhumatologue, pédiatre, pneumologue, interniste et gynécologue, ainsi que des psychologues, kinésithérapeutes (remise en forme) et orthophonistes. Un programme riche a été retenu pour cette journée, il y aura entre autres une exposition de plantes médicinales, une collecte de sang et une démonstration des premiers secours assurée par le Croissant rouge algérien. Cette caravane de santé s’implantera, demain vendredi, au niveau de l’école primaire du village Ighil El Mal, à partir de 7h30. Des consultations à domicile pour les personnes malades qui ne peuvent pas se rendre sur les lieux seront aussi assurées, précisent les organisateurs. «À travers ses caravane de santé, nous souhaitons atteindre les populations des villages, notamment les plus éloignés des structures de santé à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, afin de leur prodiguer des soins et leur offrir des consultations des spécialistes», informera M. Ramdane Bouaza, président de l’AAPEDH.

Nadia Rahab