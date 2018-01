Quel sort pour la bâtisse ?

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 476 lecture(s)

Si le corps de la garde communale est dissous, il n'en demeure pas moins que le projet destiné à ce corps doit être achevé, au profit d’un autre service. En effet, afin de doter cet ancien corps d'un siège digne de ce nom, le projet de réalisation d’une structure, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, a été lancé en 2008 dans un site jouxtant l'ex-domaine agricole Amirouche. Cependant, une fois que le bâtiment a atteint plus de 60% d'avancement, son enveloppe a déjà été consommée. Comme la dissolution de ce corps, créé pendant la décennie noire, était attendu, l'idée de lui inscrire une enveloppe supplémentaire a été, elle aussi, abandonnée. «Cela commence à nous causer des ennuis. C'est un local occupé souvent par les laissés-pour-compte. Il faut que la nouvelle équipe de l'APC fasse quelque chose pour le récupérer. Il peut faire office d'un service au profit des citoyens», estime un riverain. Cet interlocuteur citera, par exemple, sa transformation en foyer pour jeunes ou encore en une salle de soins. Au niveau du chef-lieu, signale-t-on, se situe une polyclinique appelée à être remplacée, car sa durée de vie est dépassée. Il est à signaler que les structures en préfabriqué et en amiante ne tiennent pas longtemps. «Ainsi, c'est une occasion pour transformer le projet en question en salle de soins, en attendant un projet de polyclinique digne de ce nom», poursuit la même personne. Il est à rappeler que l'ex-maire a été contacté à ce sujet. Il a répondu : «C'était un projet du ministère de la défense nationale. Personne ne pourra le toucher. Il faut, d'abord, que son transfert se fasse par ce même ministère à celui des collectivités locales». En tout cas, dans cette commune manquant de nombreux édifices publics, son transfert doit être la préoccupation primordiale des nouveaux élus à l'APC. Par ailleurs, il est à souligner que le futur projet de réalisation d'un siège APC doit être lui aussi réactivé par le maire actuel, M. Mohamed Moussaoui, et son exécutif déjà installé et prêt à relever tous les défis, comme celui de la mise en service du lycée tant attendu par des centaines de lycéens scolarisés dans les établissements de la ville de Draâ El-Mizan.

A. O.