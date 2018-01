Le chemin d'Ighil Anane en piteux état

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 403 lecture(s)

Le chemin intercommunal reliant les communes de Boghni et de Bounouh est dans un piteux état. Cette route qui s'étend sur plus de 6 kms constitue un raccourci pour rejoindre les chefs-lieux respectifs des deux communes, par deux axes routiers. Les deux routes sont ouvertes à la circulation, mais à un degré moindre pour la première, celle touchée par des dégradations. On l'appelle communément le chemin d'Ighil Anane auquel les deux communes ont consacré un effort financier afin de le réhabiliter pour désengorger la ville de Boghni de l'intense circulation qu'elle connait à longueur de journées, ainsi réduire la distance entre les deux chefs-lieux. Au demeurant, cette route ne répond plus aux normes de la circulation routière vu son état de dégradation avancée, caractérisée par la prolifération des crevasses et de nids-de-poule au long de la chaussée, devenue impraticable par la force des choses. De ce fait, il est rare de voir les automobilistes passer par ce chemin qui sert aussi de liaison vers la zone d'activité de Boghni. Pour sa réhabilitation, le nouveau P/APC de Bounouh travaille déjà sur un projet pour revaloriser ce chemin intercommunal très important pour les deux municipalités.

Merzouk Haddadi