Les forages se tarissent !

Le phénomène n’a pas été pris au sérieux dans ses débuts. Mais, après l’été dernier, ce qui n’était que rumeur commence bel est bien à s’avérer.

Les propriétaires de forages le découvrent à leurs dépends après quelques années bien arrosées. Des forages creusés par engins foreurs, dans la région de Boudjima, se tarissent les uns après les autres. Au début, le phénomène n’était pas pris au sérieux. Beaucoup considéraient qu’il était normal que l’eau se raréfie après plusieurs mois d’une saison estivale sèche. Quelques années plus tard, le nombre de citoyens qui affirment que leur forage ne donne plus les quantités d’eau attendues augmente. Le phénomène n’est plus résiduel. Bien au contraire, il était en constante augmentation. D’autres personnes jugeaient la baisse de débit normal au vu de la rareté des pluies, ces dernières années. Mais, depuis quelques mois, des citoyens reconnaissent que les eaux remontées de leurs forages ont changé de couleur et d’odeur. Le fond des nappes phréatiques est atteint. Les forages ont tari. L’eau ne monte plus même avec des pompes plus puissantes. Au départ, certains citoyens ont dû creuser plusieurs centaines de mètres avant de voir l’eau monter à la surface. Durant les premières années, elle était abondante. Cette abondance d’eau a provoqué la ruée sur les machines à forages. C’était presque un rituel inéluctable. Ceux qui n’avaient pas assez d’argent pour payer, s’endettaient pour le faire afin de s’assurer une alternative lors des habituels manques dans les robinets. À présent, d’aucun reconnaissent que la méthode traditionnelle pour creuser des puits est la meilleure à plusieurs égards. Les puis traditionnels au diamètre plus large étaient plus faciles à nettoyer. Après avoir creusé, souvent à la pioche et à la pelle, les propriétaires procédaient à la construction du périmètre creusé avec de la pierre. L’eau s’auto-filtrait dans les roches. Puis, avec la méthode des puits, les citoyens respectaient l’environnement en puisant que l’eau qui sortait des sources sans agresser les nappes. Enfin, aujourd’hui, beaucoup commencent à comprendre que les forages profonds ne sont pas recommandés dans les régions montagneuses. La ruée sur les forages a été un rêve éphémère qui a vite disparu pour laisser place à des trous insondables qui ne donnent plus de l’eau.

Akli N.