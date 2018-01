La masse juvénile en déperdition

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 367 lecture(s)

Le village d’Agouni Oufekous, situé à cinq kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la commune de Boudjima, connait un enclavement des plus désastreux. Dans ce village qui a toujours constitué le réservoir électoral de l’APC actuelle, les structures pour la classe juvénile font défauts, il n’existe aucune aire de jeux pour les enfants, ni un terrain de sport aménagé pour les jeunes, ni même une maison de jeunes et encore moins des salles de jeux ou autres lieux de loisir. Malgré les promesses de tous les maires qui se sont succédé aux commandes de l’APC, les jeunes sont en proie aux fléaux sociaux et aux vicissitudes de l’oisiveté. Durant l’année 2017, les habitants de ladite localité ont réussi à faire bouger un peu les lignes du statu quo. Une initiative est née pour l’aménagement d’une aire de jeux à Agouni Naït Ali en la dotant d’un revêtement en tuf et de quelques gradins. Mais c’était sans compter sur les oppositions de quelques riverains. Un véritable bras de fer qui a duré plusieurs mois. Finalement, le projet est tombé à l’eau laissant les jeunes à leur sort. La seule troupe théâtrale qui a fait le bonheur des jeunes amateurs du 4e art durant la décennie 90 a été laminée par l’exploitation politicienne par certains élus. Après avoir représenté la localité dans plusieurs manifestations culturelles à l’intérieur de la wilaya comme à l’extérieur, la troupe théâtrale de l’association Asurif dirigée par Hassan Tabli a fini par céder aux sirènes du néant. Aujourd’hui, après la réélection de la même équipe à l’APC, les jeunes espèrent un changement. Le maire, qui a fait le plein de voix dans ce village pour briguer un troisième mandat, est attendu sur le chapitre de l’aménagement de structures pour les jeunes. Parmi la population de cette bourgade, l’on peut trouver des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs de bande dessinée, des guitaristes, des écrivains, des poètes ou encore des chanteurs, mais tous souffrent de l’absence de lieux pour exprimer leur art au niveau local.

A. N.