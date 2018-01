L'école Hellal Hennou bientôt alimentée

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 353 lecture(s)

Le raccordement des écoles de la commune au réseau de gaz naturel a déjà été lancé. Après Imlikchène où est intervenu un bénévole pour ce genre d'opération, les travaux sont achevés à l'école Hellal Hennou, pris en charge par l’APC. «Les travaux sont achevés. Il ne reste que le compteur. D'ailleurs, la nouvelle équipe a promis de régler ce problème ainsi que ceux des appareils de chauffage incessamment. Ce sera un soulagement pour nos enfants qui ont souffert durant des années de ce manque», déclarera M. Mourad Lyazidi, directeur dudit établissement. Pour éviter tout risque de mauvaise utilisation de cette commodité, les services de la SDC de Draâ El-Mizan ont mené une journée de sensibilisation, avant-hier, dans ladite école. «C'est un cours très important avec des exercices pratiques que les services de la SDC ont donné devant nos élèves. En expliquant les dangers du gaz s'il est mal utilisé. Nos enfants se sont beaucoup intéressés à cet exercice où ils ont posé de nombreuses questions aux agents. Ils étaient vraiment trop curieux», ajoutera le même interlocuteur. En outre, les services de l'hydraulique étaient arrivés sur les lieux le même jour afin de lancer l'opération de réhabilitation de la source d'eau de l'école, apprend-on. «C'est un puits laissé par les colons. Il a été abandonné durant des décennies. On croit savoir qu'il sera réaménagé et que des conduites seront acheminées jusqu'aux robinets. Nous espérons avoir de l'eau courante et de bonne qualité. Il ne faut pas oublier que lorsque l'eau n'arrive pas, l'APC nous alimente à l'aide de citernes», poursuivra-t-il. Il est à souligner que cet établissement est le premier à être construit à travers toute la région pour ne pas dire de la wilaya. Sa réalisation remonte à 1897. Après toutes ces opérations et celles menées jusque là, cette école laissée à l'abandon durant des années à telle enseigne que de nombreuses grèves ont été menées par les parents d’élèves empêchant leurs enfants d'y aller à cause de sa situation dégradante où des vols nocturnes et saccages ont été enregistrés. Ainsi, à l’issue de ces opérations, l’établissement commence à sortir de son marasme.

Amar Ouramdane