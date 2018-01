Samir Djebbar nouveau coordinateur de wilaya

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 401 lecture(s)

Le président de l’association des grossistes de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Samir Djebbar, vient d’être nommé coordinateur de wilaya de l’union générale des commerçants et artisans algériens.

Ainsi, un nouveau bureau est déjà ouvert sur le boulevard des «Douze salopards» comme on l’appelle à Tizi-Ouzou. C’est là une décision émanant du nouveau secrétaire général du l’UGCAA (Union général des commerçants et artisans algériens), stipulant en outre, la dissolution de l’ancien bureau de wilaya, comme est précisé dans un communiqué diffusé. Doit-on rappeler que l’UGCAA qui a tenu son 5ème congrès national extraordinaire le 11 décembre dernier, a connu un changement de taille. L’ancien secrétaire général, Salah Souileh, a été évincé et remplacé par M. Djamel Taklicht. Ce dernier, aussitôt élu, a procédé à la restructuration de l'Union. Et c’est dans ce sillage que le nouveau SG élu a nommé M. Djebbar, connu des commerçants de la wilaya, à la tête de la coordination de wilaya de Tizi-Ouzou, jusqu’à l’organisation d’une assemblée générale élective, indique-t-on. «L’ancien bureau est tenu par la force de la loi de transmettre tous les bilans ainsi que de remettre tous les moyens et outils matériels et immatériels de l’Union au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, au nouveau bureau», note-t-on. Et d’ajouter en s’adressant aux commerçants : «Il est porté à votre connaissance que le disfonctionnement des anciennes structures était totalement contraire à nos valeurs. Et cette restructuration est venue renforcer notre détermination et notre union autour de nos valeurs pour lesquelles l’UGCAA a été fondée». À propos du nouveau bureau, l’UGCAA de Tizi-Ouzou porte à la connaissance des commerçants et artisans «qu’il est désormais fonctionnel et reste à leur disposition et à leur écoute.»

K. H.