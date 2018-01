Manque en panneaux de signalisation

Par DDK | Il ya 11 heures 18 minutes | 395 lecture(s)

La commune de Boghni doit consentir un effort supplémentaire pour mieux accompagner et orienter ses administrés et ses visiteurs, en installant, à travers tout le territoire de la municipalité, des panneaux de signalisation. La ville de Boghni notamment et sa périphérie accusent en effet un manque palpable en panneaux d'orientation, à commencer par ceux qui indiquent la direction des grands édifices publics comme l'hôpital, la sûreté de daïra ou même la mairie et les autres services publics. Les panneaux indiquant la direction vers certains villages, notamment ceux relevant des localités d’Aït Mendes et de Aït Kouffi, sont tout aussi inexistants à certains endroits ou très dégradés et donc illisibles à d’autres. Dans le centre urbain, la coordination entre l'APC et la sûreté de daïra serait par ailleurs nécessaire pour combler le manque de signalisation routière. Les sorties et entrées du chef lieu de la commune doivent aussi faire l'objet d'un intérêt particulier pour bien accueillir et orienter les usagers vers d’autres communes. Dans le cadre d'une subvention accordée par l'APW, il est question que l'APC concrétise une opération de réalisation de panneaux d'orientation et de signalisation en langue amazighe, pour un montant de 40 millions de centimes, ce qui permettra sans doute de réduire le déficit signalée en la matière. La commune devra également veiller à mettre en place des plaques illustrant les différentes baptisations officiellement effectuées.

Merzouk Haddadi.