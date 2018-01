Revêtement de la route d'Ighil Idouarene

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 366 lecture(s)

À la faveur des projets accordés par l'APC d’Aïn Zaouia au village Azib Cheikh, une opération d'aménagement et de revêtement de la route, menant vers le lieu-dit Ighil Idouarene, est en cours. L'impact qu'aura ce projet sur les habitants est très important, d'autant plus qu'il s'agit d'une zone éparse où l'on compte plus de 50 habitations, certes accessibles mais non sans difficultés pour les propriétaires de véhicules. À cela s'ajoute les dégradations subies par ce tronçon routier de plus d'un kilomètre, causées, pour rappel, par l'intervention d'une entreprise qui devait réaliser un projet d'assainissement au profit des habitants de cette localité. Ainsi, les travaux lancés sur le terrain et auxquels la collectivité a consacré plus de 420 millions de centimes sont d'une utilité considérable, pour faire sortir cette zone de l'isolement. Au demeurant, la première assise de la route est prête pour son revêtement, qui surviendra après cet hiver. Cet effort a été consenti par l'ancien exécutif communal, au même titre que d'autres projets affectés à ce village de 2 000 habitants, entre autres le revêtement en béton bitumineux des deux axes routiers principaux du village, et ce pour un montant avoisinant les 900 millions de centimes. Il est à signaler que ces axes routiers ont besoin d’une opération de réalisation de caniveaux, pour drainer les eaux pluviales, et ce afin de préserver la chaussée. Dans le même registre, un autre projet de revêtement, accordé dans le cadre des plans communaux de développement de l'année 2017, sera concrétisé ces jours-ci. Il s'agit de la pose de bitume sur 900 mètres du chemin reliant la RN30 à une école primaire, un chemin qui constitue une liaison importante avec le village Tizi N'Tedlest et le chemin communal menant vers la localité de Boumahni.

M. H.