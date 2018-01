Les élèves élisent leur assemblée

Par DDK | Il ya 11 heures 23 minutes | 456 lecture(s)

Suivant les instructions du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, l’APC d’Aïn El Hammam a célébré, avant-hier, la Journée de la commune, au niveau de la mairie en invitant les élèves de toutes les écoles primaires de la localité.

Tous les services étaient ouverts, en ce jour férié, pour accueillir des visiteurs d’un nouveau genre.Exceptionnellement, cette fois, ce sont les élèves de cinquième année des écoles primaires de la commune qui ont été reçus par le président de l’APC et ses collaborateurs pour un programme de visite qui allait durer toute la journée. Vers neuf heures, les enfants conduits par leurs enseignants, arrivaient deux par deux, au siège de l’APC pour entamer la visite des lieux. Les différents étages du bâtiment résonnaient des cris de ces jeunes enfants, qu’ils avaient investis. À tour de rôle, tous les élèves, accompagnés du maire, ont été dirigés sous la conduite de leurs maîtres, à travers les différents bureaux de la mairie. Face à eux, les agents se faisaient un plaisir de leur expliquer les différentes tâches auxquelles ils sont astreints quotidiennement en recevant le public. Certainement préparées en classe, de nombreuses questions sur le nombre de travailleurs, le rôle de chacun, etc. ont été posées par les écoliers. Mais c’est surtout au niveau de l’état civil que les petits se sont attardés pour comprendre les différentes étapes de la délivrance de divers documents. L’après midi, comme prévu, était réservée à l’élection de l’assemblée populaire communale bis composée des apprenants qui doivent siéger, comme les grands, trois fois par an. Des explications concernant le fonctionnement de l’Assemblée et le rôle des élus leur ont été données par le P/APC. Par ailleurs, il faut noter que deux élèves, choisis parmi les meilleurs de chaque établissement, ont été proposés comme candidats aux élections qui se sont déroulées dans une atmosphère de fête, en sacrant Ould Taleb Tilleli comme présidente de l’Assemblée des enfants. Notons que les élèves ont été transportés par les bus du ramassage scolaire de la commune.

A.O.T.