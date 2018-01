La route de la montagne fermée

Par DDK | Il ya 11 heures 23 minutes | 838 lecture(s)

Une importante chute de pierre a obstrué la route du col de Tirourda, dans la commune d’Iferhounene à soixante kilomètres au sud-est de Tizi-Ouzou, depuis avant-hier matin. Des rochers qui avaient dévalé de la montagne au niveau du petit tunnel, appelé également la petite porte, par opposition à la grande qui se trouve à un kilomètre plus haut, se sont amoncelés sur l’asphalte empêchant tout passage de véhicule. «C’est vers neuf heures que nous avons entendu un grand bruit venant du lieu-dit la carrière blanche», dira un habitant du village de Tirourda. Et de poursuivre : «Quelques minutes plus tard, nous avons appris qu’un éboulement important venait de fermer la route». Notons que la RN15 reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à celle de Bouira par le col de Tirourda a été fermée. Les automobilistes coincés des deux côtés, ont eu la chance d’être guidés par les habitants du village pour leur éviter de rebrousser chemin. En attendant le dégagement de la chaussée par les services concernés, les automobilistes se dirigeant vers Bouira ou en revenant, prennent une déviation en passant par le village de Tirourda pour rejoindre le CW253 du côté du village Khenssous et inversement. Cependant, cette traverse est difficilement praticable pour les gros camions. Hormis ce contre temps, aucun dégât matériel ou humain n’a été signalé, surtout à cette heure de la journée où la circulation est importante sur cet axe.

A.O.T