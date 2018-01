Des villages dépourvus de la fibre optique

Par DDK | Il ya 11 heures 23 minutes | 484 lecture(s)

Les habitants de la commune de Timizart, à 40 Km au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, souffrent cruellement du manque de moyens de communication, ils déplorent surtout l’absence du réseau de la fibre optique dans la plupart de leurs villages. La téléphonie fixe et Internet sont de nos jours des outils nécessaires et indispensables dans les différents domaines de la vie. Les citoyens demandent à ce que leurs villages soient raccordés au réseau de la téléphonie fixe pour pouvoir accéder à l’Internet via le service ADSL. «Aujourd’hui, le citoyen est dans le droit non seulement de demander le raccordement à la fibre optique, mais aussi d’exiger sa disponibilité et une meilleure qualité des services. Autrement dit, la fibre optique devrait normalement être présente dans nos foyers depuis de longues années déjà, malheureusement ce n’est toujours pas le cas», déplore un jeune étudiant. Les habitants se demandent pourquoi les localités voisines de leurs communes bénéficient de raccordement à l’ADSL et non pas leurs villages, alors qu’ils ne cessent de réclamer cette technologie depuis très longtemps. La fibre optique présente d’énormes avantages dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens et dans les activités qu’ils mènent. À défaut de quoi, les usagers de la localité se voient contraints de se tourner vers le mobile ou bien les cybers café du chef-lieu communal afin d’effectuer des recherches indispensables pour les études, dans le cas des étudiants, ou bien tout simplement naviguer sur la toile. Malgré la disponibilité des modems 4G mis sur le marché par les différents opérateurs téléphoniques, ces offres ne séduisent plus personne vu le coût d’accès jugé très élevé et la faiblesse du débit. «L’idée de mettre sur le marché d’Internet ce mode de service est une bonne chose, mais cela n’a pas été pensé pour tout le monde, le coût d’accès est trop élevé et la connexion est faible. Combien de citoyens peuvent se permettre de dépenser une somme aussi importante pour une seule charge ?» Dira notre interlocuteur. La fibre optique est une commodité très importante que tout le monde revendique dans ces zones reculées du chef-lieu de la wilaya. Des représentants de la société civile soutiennent qu’il est impératif que l’entreprise nationale Algérie Télécom et les autorités concernées prennent au sérieux la requête des citoyens afin d’installer la fibre optique dans les villages, pour permettre aux usagers d’avoir accès à cette technologie et répondre notamment à leurs besoins croissants, actuels et futurs, en matière de service téléphonique et l’Internet.

Oulagha Ahmed