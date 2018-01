Un fauteuil électrique pour Habib

Par DDK | Il ya 11 heures 22 minutes | 468 lecture(s)

«Aimeriez-vous qu'on vous confine dans votre chambre pour des années? Qu'on vous prive des rencontres amicales? Ou simplement que votre vie soit chamboulée du jour au lendemain?», ce sont en ces mots que les membres de l'association scientifique Assirem ont lancé un appel de solidarité pour aider un jeune homme victime d'un accident de circulation depuis déjà huit ans. Il s'agit de Habib Tazekrit, âgé de 25 ans, paraplégique à cause d'une fracture complexe de la vertèbre lombaire L1. L’appel qui a été lancé sur les réseaux sociaux a sensibilisé plus d'un. «Nous avons collecté suffisamment d'argent pour lui offrir un fauteuil roulant électrique afin qu'il puisse se déplacer», dira Mounir Lounis, membre de cette association. Interrogé si cette action a ciblé d'autres localités, il répondra que l'argent a été collecté uniquement à Tizi-Gheniff ville. «Nous remercions vivement tous ceux qui ont contribué à ce geste. Vraiment, notre appel a eu un écho formidable», poursuivra-t-il. Dernièrement, les membres de ladite association se sont rendus au domicile de ce jeune homme. «Tout le monde était content. Notre ami Habib a pleuré de joie, parce qu'avec cet appareil il retrouvera un peu d'autonomie», signalera de son côté Ghilas Hamoudi, président intérimaire d'Assirem. «De telles actions, nous les mènerons toujours. Il y a forcément des gens qui souffrent et qui sont dans le besoin, notamment lorsque leur situation sociale est délicate», expliquera un autre membre. Par ailleurs, cette même association a pris l’initiative de collecter des vêtements chauds afin de les distribuer aux familles nécessiteuses. Son champ d'actions touche d'autres volets tels les volontariats, les conférences, les journées de sensibilisation sur de nombreuses maladies.

Amar Ouramdane