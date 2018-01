La fibre optique FTTH tarde à venir !

Par DDK | Il ya 11 heures 22 minutes | 578 lecture(s)

Choisie pour être une commune pilote pour expérimenter la nouvelle technologie de télécommunication permettant l'accès à l’Internet, le projet de raccordement des cités 166 logements LSP, la cité Benakli et le bloc de logements sociaux d'Ichiouache de Boghni, a été concrétisé sur le terrain. Sauf que sur un autre plan, la mise en service de ce qui appelé FTTH, un réseau de fibre optique d'une grande performance qui assurera le passage du haut débit au très haut débit tarde à venir. Ainsi, l'espoir émis par des centaines de demandeurs de bénéficier d'une ligne téléphonique et d'un modem Internet, se voit retarder de jour en jour au grand étonnement des citoyens concernés. Pourtant, tout est fin prêt pour passer à la phase de commercialisation avec l'acheminement de la fibre et la mise en place des postes MSAN dans les quartiers. Quant au retard consenti pour commercialiser ce nouveau produit dont le débit peut atteindre les 100 mb/seconde, il se peut qu'il soit lié aux tarifs qui seront appliqués à la nouvelle clientèle. Toutefois, il faudra répondre à l'attente de la clientèle qui se rabat sur la 4G pour avoir un accès à l’Internet, mais à un prix jugé excessif au vu de la qualité du service offert. Enfin, il faut signaler qu'un autre équipement réalisé du côté d'IChiouache attend toujours sa mise en service au profit des cités situées à la périphérie du centre urbain.

Merzouk Haddadi