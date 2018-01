Fin du calvaire pour plusieurs villages

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

L'épisode du chemin communal Aghribs - Ait Ouchen, qui a tenu la population de cette région en haleine pendant plusieurs mois, tire à sa fin.

Le tronçon routier qui dessert une grappe de villages et une population avoisinant les dix mille habitants, est en plein travaux de revêtement. Deux entreprises de travaux publics sont à pied d'œuvre pour mener à terme ce projet dans les plus brefs délais. Chacune de ces deux entreprises est chargée de la réalisation d’un tronçon de ce chemin. Malgré les désagréments causés à la circulation routière par ces travaux, la population se réjouit de voir ce projet enfin se concrétiser. Les travaux de réalisation de l'alimentation en eau potable, l'assainissement et les travaux de raccordement au gaz naturel ont fini par rendre ce chemin complètement impraticable. La population a remis en cause le travail des entreprises réalisatrices de ces projets et le manque de suivi de la part des autorités communales qui étaient aux commandes à l'époque des faits. Les travaux de remise en l’état n'ayant pas été effectués ainsi que les surplus de terre laissées sur les abords de la route sont, entre autres les griefs reprochés à l'exécutif communal. Après moult réclamations et devant la sourde oreille et les promesses non tenues de la part des autorités locales, les citoyens de cette région ont procédé à la fermeture du siège de l'APC des Aghribs pendant plusieurs jours. C'était vers la fin de l'année 2016. La population n'a levé ce blocus qu'après avoir eu des assurances de la part de la direction du transport et des travaux publics quant à l'inscription de ce projet pour l’exercice de l'année d'après, à savoir 2017. Mais une fois les travaux entamés, la population et les membres des comités du village ont sommé l'entreprise réalisatrice de stopper les travaux. Échaudés par les expériences vécues avec des travaux bâclés sans le respect des normes en vigueur, les citoyens ont interpellé les autorités compétentes et ont eu gain de cause. Et ce n'est qu'après le règlement de tous ces détails que les travaux ont pu reprendre.

Mohand I.