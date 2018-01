Les clients d'Algérie Poste agacés

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Depuis plus d'une vingtaine de jours, les détenteurs de cartes CIB d'Algérie Poste (AP) sont agacés. En effet, le distributeur automatique de billets qui assure de nombreux services, notamment en dehors des horaires d'ouverture de l'agence postale n’est plus fonctionnel. S'il est vrai que les cartes dites Edhahabia sont arrivées, les mesures nécessaires pour leur utilisation ne sont pas encore mises en place. «Vraiment, on ne sait que faire et à qui s'adresser. Une fois la carte est introduite, il est affiché sur l'écran "carte invalide, veuillez vous rapprocher du bureau de poste". Certains insistent et finalement le sésame s'ouvre. Dans la plupart des cas, les anciennes cartes sont rejetées. C'est le même refus pour les nouvelles cartes», constate un retraité. Et à un autre d'ajouter : «On ne sait pas pourquoi on nous a remis ces cartes alors qu'elles ne fonctionnent pas. Quand on n'est pas prêt pour quelque chose, il ne faudrait pas prendre les gens à contre-pied». Aussi, le manque de liquidités exaspère les clients d’AP au plus haut point. «Avant-hier, j'ai fait le poireau, mais une fois arrivé devant le préposé, celui-ci me fait signaler qu’ils étaient en manque de liquidité», dira un autre usager. Par ailleurs, les nouvelles cartes sont fonctionnelles dans la région de Boughni, apprend-on. Nombreux sont ceux qui ont ainsi préféré se rendre dans cette ville ou à Aomar et même Kadiria dans la wilaya de Bouira. «Le bureau postal d'Aomar est moins important que le nôtre, mais les cartes Edhahabia fonctionnent le plus normalement. Pourquoi tout ce retard? Il se pourrait que les usagers de ce bureau de poste n’aient pas encore retiré leur carte. Mais, ce n'est pas une raison pour bloquer les anciennes cartes», estime un fonctionnaire venu retirer son salaire. «Certes, cette agence postale est prise d'assaut par d'autres usagers venus de Tizi-Gheniff ou d'ailleurs, il est donc important de la doter de liquidités en continu afin de répondre à la forte demande», souligne un autre usager. Dans les localités voisines à l'exemple d'Ait Yahia Moussa, le constat est le même. Le DAB était éteint alors qu'à l'intérieur du bureau de poste, aucun client n’a été constaté. Les usagers de ce service se rendent parfois jusqu'à Draâ Ben Khedda pour les différentes opérations.

Amar Ouramdane