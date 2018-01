Le chef-lieu sans électricité

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Les foyers d’Ath Ali, au chef-lieu communal d’Aït Toudert relevant de la daïra d’Ouacif au sud de Tizi-Ouzou, ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour jouir des commodités, notamment en électricité. Ce sont plus d’une quinzaine de foyers sis au quartier Ath Ali qui attendent cette commodité qui tarde à venir. Un des habitants déplorera : «Nous habitons dans ce quartier depuis les années 1980. Nos foyers ne sont toujours pas branchés au réseau de l’électricité. Nous avons fait toutes les démarches auprès de toutes les autorités, mais en vain. On ne nous fait que des promesses sans lendemain. Nous vivons au chef-lieu et nous ne disposons pas d’un branchement au réseau de l’électricité. Nous souffrons le martyre depuis des décennies, mais aucune autorités n’a répondu à nos doléances». Un autre habitant bondera dans le même sens, «nous avons eu recours à des branchements illicites à partir de compteurs éloignés. Nous payons pour une énergie qui s’en va dans l’effet Joule. Nos frigidaires et nos téléviseurs ne s’allument pas. Quant aux ordinateurs, machines à laver et autres gazinières, ils n’ont aucune chance de fonctionner dans nos foyers. En été, nous ne pouvons pas avoir de l’eau fraiche et nous ne pouvons pas jouir de la climatisation. Les chutes de tension nous mènent la vie dure. Nous demandons aux autorités concernées et à nos élus de faire le nécessaire pour nous inscrire un petit projet d’extension qui ne ruinera ni les caisses de la SDC, ni celles de notre commune», appellera ce citoyen. À signaler que ces foyers sont dotés de gaz naturel mais l’électricité tarde à venir.

