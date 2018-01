Un jeune de 22 ans retrouvé mort

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

La localité de Tizi N’Tléta notamment le village de Cheurfa, au sud de Tizi-Ouzou, a été secouée par la tragique nouvelle d’un jeune homme qui se serait donné la mort par pendaison. Ce jeune homme de 22 ans, originaire d’Ait El Hadj Ali, répondant aux initiales L.M a été retrouvé suspendu à un arbre non loin de son domicile familial, au lieu-dit El Meinsra N’Chikh, par les riverains dans la journée d’avant-hier dimanche. La protection civile alertée a procédé au transfert de la dépouille vers la polyclinique des Ouadhias avant d’être acheminée au CHU Neddir Mohamed de Tizi-Ouzou, pour les besoins de l’autopsie. À rappeler que la localité de Cheurfa a enregistré plusieurs cas similaires durant les années précédentes. Un phénomène qui s’amplifie et qui tend à devenir un fléau dans la région. Une sérieuse étude est fortement recommandée pour comprendre les causes qui poussent ainsi de nombreux jeunes à passer à l’acte fatal. À signaler qu’une enquête a été ouverte pour tirer au clair les tenants et les aboutissants de cette tragédie.

H.T.