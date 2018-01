Trois voitures calcinées

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

La localité de Tizi N’Tléta a été le théâtre de l’incendie de trois voitures en l’espace de quelques mois. La première voiture a pris feu durant la nuit, au village d’Ait Graiche, il s’agissait d’une voiture de marque Peugeot 306. Son propriétaire a été surpris en découvrant que sa voiture stationné tout prés de chez lui, n’était plus qu’un amas de taule. La deuxième, une voiture de marque Renault Clio a bizarrement pris feu pendant la nuit à quelques centaines de mètres du lieu où le premier véhicule a été calciné (Maghzelmal à Cheurfa). Le dernier cas enregistré a eu lieu vendredi dernier, une autre voiture de location et de marque Symbole a étrangement pris feu vers trois heures du matin, du côté de Dhefir Ouafir (Ait Abdelmoumène). La voiture était garée à proximité d’une mosquée qui a été d’ailleurs endommagée par les flammes, dont une partie du toit s’est effondrée. L’intervention de la protection civile des Ouadhias a limité les dégâts, autrement la mosquée aurait certainement subi plus de dégâts. À signaler que ces évènements se sont tous déroulés durant la nuit et sur un rayon d’un kilomètre. Concernant les causes de ces incendies, certains parlent de court circuit, d’autres pensent que ce sont des actes criminels. Quant aux enquêtes ouvertes par les services de sécurité, rien n’a été rendu public.

H. T.