Le marché couvert de proximité inachevé

Par DDK | Il ya 29 minutes | 3 lecture(s)

Le projet portant réalisation d’un marché couvert de proximité inscrit à l’indicatif de la commune des Ouadhias (sud de Tizi-Ouzou), depuis l’année 2014, pour un délai de réalisation de 18 mois, n’est toujours pas opérationnel. Un litige entre la direction du commerce et l’entreprise réalisatrice est à l’origine de ce blocage. Lors de sa visite à travers la daïra des Ouadhias, en fin de l’année 2016, le wali de Tizi-Ouzou avait instruit les responsables du secteur du commerce de trouver rapidement des solutions au litige, mais à ce jour rien n’a été fait. Le maire des Ouadhias abordé à ce sujet, dira : «Je demande à la direction du commerce de trouver rapidement un dénouement à ce différent qui l’oppose à l’entreprise de réalisation en vue d’une reprise rapide des travaux et finaliser enfin cette structure, ainsi, la rendre opérationnelle pour, d’une part, créer de l’emploi et faire reculer le marché informel, d’autre part». Il est à signaler que le projet a atteint un taux d’avancement appréciable et ne reste que de petits travaux à l’intérieur de la bâtisse. La livraison de ce projet est attendue par les jeunes chômeurs de la localité. «Le marché couvert est presque achevé mais l’entreprise a suspendu les travaux pour des raisons que nous ignorons. Nous demandons aux responsables compétents d’intervenir pour l’achèvement du projet et l’affectation des box aux chômeurs de la localité qui se comptent par centaines», lancera un jeune aspirant à un travail dans ledit marché.

Hocine T.