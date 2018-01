Les stages de secourisme se poursuivent

Par DDK | Il ya 29 minutes | 3 lecture(s)

Deux stages de secourisme ont été organisés à Aïn El-Hammam par la section locale du Croissant Rouge Algérien. Selon M. Nafa Naït Megdoud, formateur de longue date, les deux promotions ont été encadrées par de nouveaux formateurs, en collaboration avec les anciens. La première session s’est déroulée sous la direction de Mlle. Hamitouche Dehbia et Sidi Saïd Nilda, nouvelles formatrices, à la bibliothèque communale. La seconde session, qui a vu la participation de 18 secouristes, s’est déroulée au niveau de la Maison de jeunes sous la direction de M. Naït Megdoud. «Les stagiaires viennent de passer l’examen final, sous la présidence du responsable du comité du CRA de la wilaya de Tizi-Ouzou, habilité à signer les attestations de succès. Il est à signaler que le Croissant Rouge Algérien, section locale de l’ex-Michelet, organise périodiquement des sessions de formation, au profit des jeunes et moins jeunes, désireux de savoir comment prodiguer les premiers soins. Il est à préciser qu’une fois le stage fini, un second prend place, et ce depuis plusieurs années. Selon M. Naït Megdoud Nafa, le Croissant Rouge local a déjà organisé plus de 30 sessions auxquelles ont pris part des étudiants, des citoyens des deux sexes et de tous âges confondus, dont une femme de près de 70 ans, et des médecins. Les organisateurs se félicitent de voir se présenter de plus en plus de jeunes avides d’apprendre «les gestes qui sauvent». «Arriver à former un secouriste pour chaque famille serait l’idéal», dit un volontaire. Il est à souligner que lorsqu’on est témoin d’un accident de voiture, ou autres situations, l’intervention d’un secouriste s’avère importante, pour maintenir la personne en vie ou éviter l’aggravation de son état.

A.O. T.