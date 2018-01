Deuxième édition de Miss Michelet

Par DDK | Il ya 29 minutes | 3 lecture(s)

Aïn El Hammam se prépare à accueillir la deuxième édition de l’élection de Miss Michelet qui aura lieu le 8 mars prochain. La première édition qui a rencontré un grand succès auprès de la population locale, a encouragé les organisateurs à relancer le défi cette année, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les responsables de l’auberge de jeunes «Djudjura», initiateurs du concours, en collaboration avec la DJS de Tizi-Ouzou, ont entamé les préparatifs pour être au rendez-vous de la célébration de la Journée de la femme, comme l’an dernier. D’ailleurs, l’auberge de jeunes a d’ores et déjà ouvert les inscriptions pour l’année 2018. Les inscriptions ont débuté le 20 janvier et dureront jusqu’au 20 février 2018. Ainsi, toutes les jeunes filles, âgées entre 16 et 25 ans, intéressées par la compétition, pourront prendre attache avec l’auberge de jeunes pour s’inscrire. Avec l’expérience acquise lors de la précédente édition, les organisateurs se préparent à faire face à l’affluence de jeunes postulantes pour le titre. L’élection de Miss Michelet, première édition, a rassemblé des centaines de personnes au niveau de la salle omnisports où s’est déroulée la cérémonie. Les tribunes de la salle, tout comme l’aire de jeux étaient pleines de monde. Des hommes, des femmes et des enfants étaient venus de tous les villages environnants admirer toutes ces belles jeunes filles de l’ex-Michelet. Akli Yahiatene n’a-t-il pas chanté «Zrigh ezzin dhi Micheli» ? L’an dernier, après des éliminatoires qui avaient duré plusieurs jours, les organisateurs avaient retenu un groupe d’une quinzaine de postulantes pour le sacre final. Après le défilé devant le jury, la couronne de Miss Michelet 2017 est revenue à Aït Ali Mélissa.

A.O.T.