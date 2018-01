Les citoyens râlent

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Les habitants de la commune de Tigzirt, à 38 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, se plaignent des nouveaux réajustements tarifaires du transport appliqués depuis le début de la semaine en cours.

Les transporteurs assurant la liaison Tigzirt-Boukhalfa ont procédé à une nouvelle augmentation du prix du transport au grand dam des usagers de cette ligne. Les prix sont passés de 90 à 100 DA sur la ligne de Tigzirt-centre – Station Boukhalfa (38 km). Ainsi, les utilisateurs du transport payent 100 DA en allant à la station Boukhalfa et 20 DA pour rejoindre le centre-ville de Tizi-Ouzou. Selon les témoignages recueillis auprès des résidents de la région de Tigzirt, ces nouveaux réajustements tarifaires du transport appliqués depuis dimanche dernier, ont suscité un mécontentement chez les usagers de la localité. De ce fait, les citoyens de cette commune interpellent les pouvoirs publics et les services concernés à intervenir afin de mettre un terme à ces agissements entrepris à la hâte et unilatéralement. De leur côté, les transporteurs assurant cette destination justifient leur action par les nouvelles augmentations des prix des carburants. «Les anciens prix étaient déjà considérés élevés, qu'en sera-t-il de ces nouvelles hausses. Le transport est devenu très chers ces deniers jours, car je paye quotidiennement 300 DA en aller-retour, 30 DA de Tifra au chef-lieu de Tigzirt, puis 100 DA pour arriver à Boukhalfa et enfin 20 DA pour rejoindre mon lieu de travail au siège de la wilaya», regrette une habitante du village Tifra dans la commune de Tigzirt. Et d’ajouter : «J’appelle les pouvoirs publics et les services du transport de la wilaya de trouver une solution à cette situation lamentable qu’endurent les voyageurs de la région». Pour rappel, c’est la deuxième fois en deux ans que les prix des transports connaissent une augmentation sous l’effet de la hausse des prix du carburant, après celle opérée en février 2016, où les tarifs du transport collectif urbain et suburbain relevant du secteur privé avaient augmentés.

Rachid A.