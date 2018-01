Opération «ville propre» en perspective

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Après avoir procédé à l’opération d’abattage de chiens errants, avant-hier, au niveau du chef-lieu de commune et de daïra de Mâatkas, le président de l’APC vient également de lancer un appel en direction de l’ensemble du mouvement associatif, des commerçants et des entrepreneurs de la région afin de participer à une grande opération de nettoyage au niveau de ce village. Mâatkas-ville appelée aussi Lekhmis s’étale du lieudit Ighil Issiouène jusqu’au carrefour de Bouhamdoune. De ce fait, les moyens humains et matériels de la commune ne peuvent pas faire face au nettoyage du faubourg surtout que les villages font maintenant pression sur la voirie communale pour, entre autres, exiger le ramassage des déchets ménagers au niveau des agglomérations. Ainsi, le volontariat qui sera organisé samedi prochain à l’initiative des élus ne fera que soulager les fonctionnaires de la voirie communale qui n’arrive pas à venir à bout des immondices qui pullulent dans la région. D’aucuns espèrent que cette opération sera suivie par les différents comités de villages que compte la municipalité. Car ce ne sont pas tous les villages qui bénéficient régulièrement du ramassage des déchets ménagers par manque de moyens. Ainsi, quelques villages ont été retenus pour la campagne de salubrité publique. L’exécutif communal souhaite vivement la dotation de la commune en postes budgétaires ainsi qu’en moyens roulants pour atténuer toute cette pression portant sur la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Idir Amayas