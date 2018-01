Le réseau d'assainissement lancé

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

La promesse donnée par le chef de daïra, M. Abdelamdjid Tabet, aux pré-bénéficiaires des 160 logements de Boufhima en septembre dernier a été tenue. Une entreprise a été désignée par l'APC et a pris en charge l'opération d’assainissement dudit quartier. «Il fallait un réseau de plus de trois kilomètres. Et comme les moyens financiers ne sont pas disponibles, l'APC a décidé de prendre en charge le raccordement de ces logements à l'ancien réseau en attendant peut-être une opération plus fiable», a déclaré une source proche de l'APC. Concernant les autres commodités, si les travaux d'aménagement ont été réalisés depuis déjà plus de deux ans, il n'en est pas de même pour le gaz, l'électricité et l'eau potable. Certes, les bénéficiaires sont impatients d'occuper ces logements surtout qu'ils vivent dans des conditions qui frisent la misère, mais les responsables locaux souhaitent que leur relogement ne soit fait qu'après la réalisation de toutes les commodités. «Pour le moment, les poteaux électriques sont déjà réalisés, dans les jours à venir, ce sera autour des équipements. Et les autres commodités vont suivre. Mais, les logements ne seront pas habitables si celles-ci ne sont pas réunies. Quand les bénéficiaires auront leurs clés, il faut qu'ils occupent leurs logements sans aucun manque, sinon nous serons toujours confrontés au même problème», confiera le secrétaire général de la daïra. Concernant la liste définitive réclamée par les pré-bénéficiaires, notre source dira que les représentants de l'association de cette cité ont eu toutes les explications nécessaires. «Il y a une confusion à ce sujet. Ils doivent comprendre que la liste ne peut être validée qu'après des contrôles. Le fichier a été envoyé au cabinet du wali et à l'OPGI, ainsi qu'à la caisse nationale du logement. Une fois que tous les avis de ces services seront donnés, ce sera ensuite la liste définitive. Le chef de daïra les rassure que leur dossier est pris en charge et des décisions définitives d'attribution leur seront données par la suite. Leurs pré-affectations remises en mai dernier sont un gage de garantie», expliquera M. Fouad Ould Amrouche, SG de la daïra. Dimanche dernier, une réunion a été tenue afin de faire l'état de la situation de tous les projets de logements au niveau de cette commune où l'attribution de plus de 500 logements RHP et de centaines d'autres logements sociaux ont été revus, apprend-on. Il est à rappeler que 2000 logements sont en cours de réalisation (1000 logements sociaux locatifs du programme du président de la République et de 1000 autres AADL).

A. O.