Grand engouement pour les randonnées

La pratique s’impose de plus en plus comme une tradition. La randonnée attire des personnes de toutes les générations et de toutes les catégories.

Tous les week-ends, des dizaines de personnes s’organisent en groupe pour faire des balades de plusieurs kilomètres à travers des lieux féeriques. Et ils sont très nombreux dans la commune de Boudjima. En fait, la pratique de la randonnée a commencé, il y a quelques années, mais avec seulement quelques jeunes amoureux de la marche. Des jeunes qui ont été dans d’autres associations et collectifs en dehor s de la commune de Boudjima. L’intérêt pour la randonnée a donc grandi lorsque les jeunes en question ont été rejoints par un grand nombre d’intéressés. C’est alor s que l’idée a germé pour la création d’un collectif. À présent, à travers les villages, des collectifs organisent des randonnées pour le week-end. Il est désormais très fréquent que de voir des randonneurs sillonner les forêts de la commune et les communes voisines comme Ouaguenoun, Iflissen et Mizrana. Quant aux sites et lieux à visiter, la commune en regorge. Boudjima est un véritable musée à ciel ouvert. À Tarihant, les hauteurs d’Azma, appelées aussi Ighil, regorgent de sites histor iques remontant à l’époque romaine. C’est le même décor, au pied de cette montagne, avec les moulins anciens qui témoignent d’une activité dense des habitants de la région. Le décor féerique se poursuit avec des paysages de rêves à Sahel, forêt qui longe la rivière traversant la commune d’est en ouest. Des lacs offrent une vue exceptionnelle et un cadre propice pour le repos des randonneurs. Des lieux qui offrent toutes les commodités pour une pause sur du gazon étendu dans un champ qui sert de ter rain de football aux jeunes de village des deux communes Ouaguenoun et Boudjima. En tous cas, la pratique de la randonnée est visiblement en vogue à travers la commune de Boudjima.

Akli. N.