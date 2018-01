Danger sur la route

Par DDK | Il ya 47 minutes | 81 lecture(s)

La voie d'évitement allant de Tirmitine au chemin de wilaya (CW128) constitue un danger permanent pour les habitants des cités que cette route traverse. Réalisée pour mettre fin aux embouteillages du centre-ville, ce chemin à double voies n'a pas connu d'opérations d'aménagements de ses accotements. Au demeurant, la fermeture d'un tronçon, celui avoisinant la maison de jeunes et le complexe sportif de proximité, a réduit la chaussée à une seule voie. Cette situation a complètement modifié le sens de la circulation des usagers de ce tronçon routier fréquentés par les véhicules lourds de tout genre pour rallier le chemin de wilaya. Ce danger constaté et évident, du fait que plusieurs accidents ont déjà été enregistrés, pourrait être évité si l'entreprise qui a abandonné des monticules de pierres décident de les enlever. Rien n'empêche, selon un riverain, «de procéder à l'évacuation des matériaux gênants du moment que les travaux auxquels ils sont destinés ont été achevés, à savoir le mur de soutènement de la piscine en cours de réalisation». Mais, il semblerait que ce ne sera pas pour demain vu l'arrêt du chantier et les difficultés rencontrées pour le reprendre. Même l'opération d'aménagement de trottoirs entamée au long des accotements a été abandonnée, rendant ainsi la circulation un peu plus difficile, particulièrement pour les écoliers plus que jamais exposés au danger. Les autorités locales doivent se pencher pour concrétiser tous ces projets en attente pour mieux structurer le périmètre urbain et par la même améliorer le cadre de vie de leurs administrés.

Merzouk Haddadi