L’accès à la crèche toujours en suspens

Les travaux de bétonnage de la piste menant du car refour des hor - loges à la crèche communale, font par tie des projets suspendus suite au blocage du budget pr imitif de la commune d’Aïn El Hammam. Inscr it dans le cadre des plans communaux de développement (PCD), l’aménagement de cette ruelle donnant sur la rue d’Alger et desservant, en plus de la crèche, la cité des Fonctionnaires et quelques habitations pr ivées, bénéficie d’une autor isation de programme d’un million cent vingt huit mille dinar s (1 128 000 DA), pour un délai de vingt jour s. Tant de fois décr ié par les habitants et les parents des enfants fréquentant la crèche, l’état du chemin se dégrade de plus en plus. La circulation y est difficile vu le nombre de crevasses qui s’y sont formées durant les chutes de pluies. Les piétons qui se rendent du côté du quartier ouest de la ville, doivent longer l’accotement au r isque de chuter dans un pr écipice en contrebas. Les usager s de cette voie qui ne cessaient d’attirer l’attention sur son état, vont cer tainement déchanter après avoir expr imé leur satisfaction d’apprendre qu’un budget a été alloué pour son bétonnage. Avec le blocage de l’assemblée populaire communale depuis deux mois, les projets continueront de croupir au fond des tiroir s. À signaler que le bétonnage de cette rue n’est pas le seul projet qui demeure en suspens à Aïn El Hammam. Les travaux d’achèvements des cantines scolaires de l’école de filles située au centre-ville, ainsi que celle du quartier Sidi Ali Ouyahia, à l’est, ne sont pas pr ès de connaitre leur épilogue. Les élèves de ces établissements continueront, contrairement à leur s camarades de toutes les écoles du pays, à se rendre chez eux à midi pour déjeuner.

A.O.T.