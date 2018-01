Les adventices à l’ordre du jour

Par DDK | Il ya 54 minutes | 83 lecture(s)

Jeudi dernier, les céréaliculteurs de Boghni, Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff s’étaient retrouvés au siège de la subdivision agricole de Draâ El-Mizan pour une journée d’information et de sensibilisation sur les adventices (les mauvaises herbes).«C’est dans le cadre d’une initiative lancée par la direction des Services agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou que nous avons programmé, à l’intention de tous les céréaliculteurs de ce couloir à vocation céréalière, afin de les mettre en contact avec des spécialistes de firmes spécialisées dans la lutte contre les adventices ou les mauvaises herbes, d’autant plus que sans cette opération de désherbage, qu’ils doivent impérativement effectuée, leur rendement serait très affecté», déclare Mme. Saliha Belfadel, la subdivisionnaire de Draâ El-Mizan. «Bien avant le début de cette conférence, les céréaliculteurs n’ont pas hésité à venir à notre rencontre pour nous exposer les problèmes qu’ils ne cessent de rencontrer sur le terrain, comme par exemple la cherté des engrais ou des autres produits phytosanitaires, mais demeurent très confiants, d’autant plus que, dans l’ensemble, leurs rendements sont jugés satisfaisants», poursuit-elle. Ainsi, Mme. Saliha Belfadel invita les présents à rejoindre la grande salle aménagée pour la circonstance, où elle leur souhaita la bienvenue, tout en leur donnant l’ordre du jour et en leur présentant les délégués des firmes Bayer et Agrichem, en l’occurrence M. Mehdi Belkacem qui a animé une conférence. Le conférencier avait, donc, à convaincre, durant toute son intervention, ses potentiels clients et utilisateurs de ses nouveaux produits, à savoir le «Cossack OD», insistant notamment sur le fait que cet herbicide n’a pas besoin d’un adjuvant, car il contient de l’«ODési» (une substance huileuse), dont les avantages sont nombreux pour les plantes. «Le Cossack OD présente une efficacité remarquable sur un grand nombre de dicotylédones, incluant certaines espèces difficiles à détruire qui nuisent au rendement, comme le gaillet ou le chardon, très répandus dans la région, comme c’est également une solution monotilydante, c'est-à-dire qui n’a pas besoin d’adjuvant comme les autres produits phytosanitaires utilisés dans le désherbage», explique le conférencier qui a également parlé d’un autre herbicide qui est le «Sekator OD». «C’est vrai qu’on souhaiterait utiliser ces produits, mais il faut une protection adéquate avec des gants, des masques et des combinaisons qui ne sont pas disponibles sur le marché», confient des céréaliculteurs.

Essaid Mouas