Plusieurs accidents agricoles enregistrés

Par DDK | Il ya 2 heures 45 minutes | 233 lecture(s)

Comme la plupart des vergers sont implantés dans des parcelles escarpées, voire abruptes, plusieurs accidents agricoles se produisent à chaque saison oléicole.

Il ne se passe pas une saison où l’on n’enregistre pas d’accidents dramatiques engendrant parfois mort d’hommes, quand il s’agit de chutes depuis des oliviers. L’on a encore en mémoire ce qui s’est produit en 2005 au niveau du village Tighilt-Mahmoud, dans la commune de Souk El Tènine, où un père de famille a perdu la vie dans une oliveraie. La victime, un homme retraité pour lequel la chute a été fatale. Plusieurs autres accidents ont déjà été enregistrés durant cette saison dans différentes oliveraies de la contrée causant que des blessures (entorses, fractures et autres). La campagne de vulgarisation, menée par les pouvoirs publics via les médias et les Journées portes ouvertes sur l’oléiculture, n’a assurément pas suffi pour persuader les paysans de ne pas "cultiver" leurs oliviers en hauteur. Aussi, couper son arbre pour les besoins de la régénérescence n’est pas facile à admettre pour un vieux paysan qui ne le fera pour rien au monde. Aujourd’hui, plus que jamais, les services de vulgarisation agricoles devraient concéder plus d’efforts à même de convaincre les paysans que la rentabilité oléicole sera plus avantageuse en taillant les oliviers. Ainsi, prévenir tout risque d’accident, notamment les chutes souvent fatales. Une Journée portant sur l’appui technique aux agriculteurs, ainsi qu’une démonstration au profit des oléiculteurs et oléifacteurs aura lieu sous peu au niveau de la circonscription où les thèmes de production de l’huile d’olives de qualité, de protection phytosanitaire de l’olivier, de l’industrie d’extraction de l’huile d’olive, et l’utilisation des sous produits oléicoles (grignons et margines) seront développés, a-t-on appris. Une séance pratique sur la taille de l'olivier aura lieu au profit des présents. Cette journée sera animée par l’inspecteur phytosanitaire de la direction des services agricoles de la wilaya, a-t-on précisé.

Amayas Idir