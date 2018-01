Reboisement à la cité Akkar

Par DDK | Il ya 2 heures 46 minutes | 193 lecture(s)

Le nouveau comité, composé essentiellement de jeunes étudiants élus pour prendre en charge les destinées de la cité Akkar, n’a pas attendu longtemps pour se distinguer par de nombreuses actions de volontariat dont le nettoyage des abords de leurs habitations, une des principales actions inscrites à leur programme, en attendant d’étendre leurs interventions à d’autres activités. Vendredi dernière, à la première heure, les volontaires ont sorti tout l’équipement du bon manœuvre, à savoir des pelles, des pioches et tout autre matériel nécessaire à leur tâche. En une demi journée, plusieurs dizaines de plants de sapins et autres arbres ornementaux, acquis par les propres deniers de ces jeunes, ont été plantés tout autour de l’agglomération où jusqu’à maintenant, les chardons sauvages représentaient la seule verdure. Tous les objets disparates accumulés dans les moindres recoins, ont été ramassés et mis dans des camions appartenant aux locataires qui s’étaient chargés de les acheminer vers la décharge. Des sachets, des cartons, des bouteilles ont été collectés par sacs pour qu’enfin on puisse passer au désherbage des parterres que les bureaux d’études avaient, dans le plan de construction de la cité, destiné à être fleuris. Quelques menus travaux de maçonnerie pour colmater les trous, de la peinture pour délimiter des places de stationnement, ont achevé de donner aux abords des habitations un autre look. Ravies des actions de leur descendance, les doyens de la cité ont manifesté leur satisfaction en leur prodiguant quelques conseils. Ne pouvant rester en marge de cette effervescence à l’air de fête, les mères de famille s’étaient elles aussi mises de la partie. Bien qu’elles ne pouvaient ni creuser, ni déblayer le terrain à la place de leurs enfants, les mères n’ont pas ménagé leurs efforts pour leur préparer une «pause café» à l’ancienne. Du café, du thé, de la galette kabyle nature, de la galette aux herbes, de l’huile d’olives, des œufs durs, etc. ont été ainsi servis au grand bonheur de cette jeunesse qui a mis son énergie au service de la communauté. Sans attirer l’attention outre mesure, ni se préparer à un quelconque concours, les jeunes de Akkar ont eu un seul objectif, améliorer leur cadre de vie.

A.O.T