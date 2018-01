Les explications des transporteurs

Par DDK | Il ya 2 heures 15 minutes | 165 lecture(s)

En raison de l’augmentation des prix des transports publics, entrée en vigueur le 10 janvier 2018 dans certaines localités des communes d’Aït Mahmoud et Béni Douala, les transporteurs ont tenu à apporter les justifications quand à cette augmentation, officiellement approuvée. «Notre décision est due à beaucoup de facteurs, comme, entre autres, l’état des routes dégradées et les prix des pièces de rechange qui augmentent d’un mois à un autre», s’explique un transporteur. Il ajoute : «Nous n’avons aucune mauvaise intention vis-à-vis des usagers. C’est depuis 2012 que nous assurons la ligne Taourirt-Moussa vers Béni Douala avec le prix de 20 DA». Dans le même sillage, un autre transporteur de la même région défend la décision prise, en expliquant : «Certes les nouveaux tarifs appliqués sont défavorables pour nos concitoyens qui utilisent ce moyen pour rejoindre leur travail ou faire des commissions chaque jour, c’est pour cela que nous avons décidé, à l’unanimité, de ne rajouter que 5 DA au lieu de 10 DA, en prenant en considération les tarifs exigés par la direction des Transports». Beaucoup de questions se posent dans l’esprit des usagers qui ont estimé que cette hausse devrait toucher toutes les lignes et non pas quelques lignes seulement. Selon un membre du comité du village de Taourirt Moussa, «cette augmentation doit toucher toutes les localités de la daïra de Béni Douala et non pas certains villages ou communes seulement. La distance est presque la même entre ces derniers, comment expliquer, donc, que ce sont juste quelques propriétaires qui ont augmenté les tarifs ?» s’interroge-t-on.

Lyes Mechouek