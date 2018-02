Les cours et les accès bitumés

Par DDK | Il ya 3 heures 3 minutes | 237 lecture(s)

Après des années d'attente, les cours des immeubles et les accès menant à la cité 24 logements des Fonctionnaires, sise en face de l'ex-siège de la daïra, ont été bitumés par une entreprise qui a été désignée pour la prise en charge de l’opération.

«Je crois que ce sont des quantités de bitume en surplus du tronçon menant du carrefour jusqu'à l'ex-siège de la daïra qui ont été utilisées. En tout cas, l'essentiel pour nous est que nos cours et nos accès aient été bitumés. Nous avions, à maintes reprises, soulevé ce problème aux autorités. Seulement, nos demandes n'ont pas eu l'écho souhaité au temps voulu», déclare un résident de ladite cité. Depuis que ces logements ont été livrés au milieu des années 90, aucun aménagement n’a été entrepris. Pourtant, l'asphalte a disparu depuis des années. Si ces espaces ont été goudronnés ainsi que l'accès menant au lycée Said Hamdani, il n'en est pas de même pour les trottoirs. «Nous souhaitons que les responsables concernés se penchent maintenant sur la restauration des trottoirs et des bordures», poursuit le même interlocuteur. Par ailleurs, il est souligné que de l'extérieur, la couche de peinture des façades de ces immeubles s’est écaillée, sous les aléas climatiques. «Dans nos requêtes notamment à l'OPGI, nous avons aussi évoqué la réfection de la peinture extérieure des immeubles. On dirait qu'ils ont été livrés depuis plus d'un siècle», ironise la même personne. Pourtant, ajoute-t-il, d'autres cités ont bénéficié d'une telle opération. «Je vous citerai la cité des 160 Logements et la cité Colonel Amar Ouamrane dite les Tours», souligne ce résident. Les cours et les accès ont effectivement été bitumés, il est aussi attendu par les résidents d'autres opérations d’entretien. Du fait qu'il existe dans cette cité des espaces verts à l'état sauvage qui devraient être réaménagés. «Nous pensons à créer un comité de quartier afin de mener des opérations de nettoyage et d'entretien. Nous avons constaté que là où il y avait ce genre d'organisation, les quartiers sont plus au moins beaux et entretenus», conclut-il. L’esprit de protection de l'environnement fait son petit bout de chemin dans les cités et les quartiers de la ville, à l'exemple de la cité des 64 logements Malakoff et la cité 160 Logements. En définitive, si les pouvoirs publics sont interpellés au sujet de quelques commodités, il est aussi vrai que les résidents doivent participer de leur côté à leur entretien en veillant à la propreté des lieux et à la sauvegarde des acquis.

A. O.