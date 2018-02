Un dépôt de vente d’alcool illicite fermé

Par DDK | Il ya 3 heures 3 minutes | 272 lecture(s)

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Tassaft ont effectué, la semaine dernière, dans le cadre de la lutte contre le commerce informel, une descente musclée à Souk El Had, chef-lieu de la commune de Yattafen, relevant de la daïra de Beni-Yenni.

Les gendarmes, dirigés par le commandant de la compagnie d’Abi Youcef, munis d’un mandat, ont procédé à la saisie d’une grande quantité d’alcool dans un local faisant office de dépôt de vente et de consommation de boissons alcoolisées. Ceci grâce à des renseignements et plaintes émanant des citoyens. Le débit illicite et clandestin d’alcool existe depuis des années au vu et au su de toutes les autorités, du fait que ce local appartient à la mairie de Yattafen qu’elle louait pour une modique somme de 600 DA mensuel depuis plus de 5 années. Ainsi, dans la soirée de vendredi à samedi derniers, aux alentours de 22 heures, les éléments de la gendarmerie nationale d’Ath Bu Yusef, ont fait irruption dans le local concerné en interpellant sur place le propriétaire qui n’avait aucune facture à présenter pour les bouteilles d’alcool qu’ils revendaient de manière illicite. Cette action opérée par la gendarmerie nationale est venue après celle opérée par la police d’Ouacif qui avait arrêté deux dealers de drogues dans le même chef-lieu, au mois d’octobre de l’année dernière. Cette descente a été saluée par les résidents de la localité du chef-lieu qui s’étaient plaints à maintes reprises auprès des ex-APC, et avait même interpellé l’ex-wali de Tizi-Ouzou lors d’une visite officielle qu’il avait effectuée au chef-lieu de ladite localité.

M.A.B