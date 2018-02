Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 195 lecture(s)

La commune de Boghni s'apprête à réceptionner de nouvelles structures, réalisées en s'appuyant sur divers financement, tels les plans communaux de développement, le fond commun des collectivités locales et le prélèvement. Le plus en vue de ces projets dont la mise en service progressive est en cours, est sans doute le nouveau bloc administratif jouxtant le siège de l'APC. Sa construction a coûté plus de 4 milliards à la collectivité sans parvenir pour autant à clôturer définitivement l'opération. Le président de l'APC, Belkacem Amroune, a fait part de sa volonté d'achever les travaux, d'autant plus, affirme-t-il, «que plus de 130 millions de centimes ont été prélevés sur le budget de la commune pour achever les travaux de finitions du dernier étage». Sur un autre registre, dans le même cadre, l'Assemblée communale a pris la précaution de réserver une cagnotte pour équiper les différents services en équipements bureautiques et les installations pour assurer les commodités aux fonctionnaires. Au début de cette semaine, un premier pas a été franchi avec le déménagement des fonctionnaires du service de l'urbanisme, contraints pendant des années à travailler dans un immeuble communal situé en dehors de l'enceinte de l'actuel siège de l'APC. Durant les années précédentes, dans l'urgence, le rez-de-chaussée de la bâtisse vitrée, qui fera office dans un avenir proche de nouveau bloc administratif, a été inauguré au besoin d'opérer une extension de l'état civile et du service de la réglementation. Donc, l'on s'attend, selon le chef de l'exécutif communal, «à une grande opération de réaménagement des services, une opération très utile pour améliorer les conditions d'exercice des fonctionnaires». Enfin, un autre équipement public devra être réceptionné dans les prochains jours, à savoir la bibliothèque communale en cours d'achèvement.

Merzouk Haddadi.