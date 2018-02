Le lycée Tassaft Akbil représentera la daïra

Par DDK | Il ya 3 heures 23 minutes | 175 lecture(s)

Le lycée Tassaft Akbil de Aïn El Hammam va représenter la daïra de Aïn El Hammam dans le concours inter-lycées. Une manifestation éducative et culturelle.

Le lycée Tassaft représentera la daïra de Aïn El Hammam dans les prochains éliminatoires de la wilaya, qui auront lieu à Azazga. La sélection a eu lieu jeudi dernier au lycée Tassaft Akbil, et a vu la participation d’élèves issus des quatre établissements secondaires, à savoir le lycée Ben Boulaid, le lycée de jeune filles le lycée d’Aït Yahia et celui de Tassaft Akbil de la daïra de l’ex-Michelet. Le lycée hôte a accueilli des candidats venus des différentes régions, en leur assurant le déjeuner ainsi que les moyens logistiques. Le concours a été l’occasion aux élèves des différents lycées de se retrouver, et échanger leurs savoirs dans une ambiance festive. Un jury composé de professeurs du lycée locale a encadré la séance, et a ainsi dicté les différentes questions aux participants, mais aussi noter les réponses, départager les participants et proclamer les lauréats. Les élèves issus des différents établissements ont été choisis par les responsables et les enseignants de leurs écoles respectives. Lors de la confrontation, les questions traitaient de différents domaines, dans les différentes langues, notamment en arabe et en tamazight, mais aussi les mathématiques et l’histoire-géographie. Entre chaque épreuve, une activité artistique a été présentée par les lycéens. Cette fois-ci et contrairement à plusieurs autres inter-lycée, tamazight a été considérée comme une des matières essentielles, et non comme une activité folklorique. De ce fait, des questions ayant trait à ce qui a été enseigné ont été posées. Désormais, l’autre étape pour les représentants du lycée gagnant, celui de Tassaft Akbil, est celle de représenter toute la daïra lors du prochain inter-lycée qui se déroulera à Azazga, puis viser le meilleur score pour représenter la wilaya en finale qui aura lieu probablement à Alger. Ainsi, le lycée de jeunes filles s’est vu attribuer la deuxième place, suivi respectivement d’Aït Yahia, 3e, et du lycée Ben Boulaïd à la 4e place de cet inter-lycée.

M.A.B