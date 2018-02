Vaste solidarité avec l’imam du village

Par DDK | Il ya 3 heures 22 minutes | 434 lecture(s)

Dans beaucoup de villages, ce sont les citoyens qui prennent encore en charge les travaux de construction des logements destinés aux imams. C’est le cas au village Agouni Oufekous, où la mosquée locale a bénéficié, il y a une année, des services d’un imam mais dont le logement de fonction ne répondait pas totalement aux normes requises. D’un commun accord, les citoyens de plusieurs villages ont pris en charge les travaux urgents. Des sommes d’argent ont même été collectées pour aider l’imam, avant que son salaire ne lui soit versé. Des voisins ont par ailleurs réuni des vivres, des bombonnes de gaz butane et des poêles à gaz pour les offrir à la nouvelle famille. Cette entraide aura donc permis à l’imam de vivre dignement jusqu’à la régularisation de sa situation professionnelle. Les villageois prévoient à présent d‘entamer des travaux d’achèvement de la maison et de son extension, afin qu’elle réponde aux besoins d’une famille comptant plusieurs enfants. Des réunions sont prévues, afin de désigner les personnes qui seront chargées de mener les travaux ainsi que la collecte des fonds nécessaires. Cet élan de solidarité prouve encore une fois l’attachement des villageois à leurs valeurs religieuses et ancestrales et à un islam bienveillant, loin des extrêmes. Des cas de ce genre sont légion. A Tarihant, les travaux de la mosquée ont été, en grande partie, financés par les villageois. Et à chaque fois, la communauté algérienne vivant en France apporte son soutien. Ce sont des émigrés qui ont par exemple doté la mosquée du village Agouni Oufekous de la climatisation. Ni le temps qui passe ni la modernité qui s’étend de jour en jour à tous les domaines de la vie quotidienne ni la crise économique n’ont eu raison des réflexes solidaires ancestraux des villageois.

Akli N.