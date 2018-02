La dégradation des lieux ulcère les résidents

Par DDK | Il ya 3 heures 40 minutes | 244 lecture(s)

Les résidents de la cité des 100 Logements continuent de souffrir du manque d’aménagement dans leur quartier. Dans ce quartier, il n'y a eu aucun aménagement aussi minime soit-il depuis sa livraison il y a plus de cinq ans, fait-on savoir. Les accès ne sont pas bitumés si bien que les occupants de ces logements sociaux trouvent énormément de difficultés à se déplacer sans avoir les pieds dans la fange. «En été, c'était la poussière qui envahie nos maison. Et en hiver, c'est de la boue qui arrive jusqu’à nos portes. Vraiment, nous ne savons pas si les responsables locaux, la Duc et l'OPGI nous ont oubliés», déplore un résident dudit quartier. Et d’ajouter : «D'ailleurs, même le terrain matico réalisé à coup de millions de centimes n'est plus visible parce qu'il a été envahi par les eaux pluviales. En plus de cela, notre quartier est devenu avec le temps un réceptacle pour les déchets de tout genre à telle enseigne que des reptiles et autres rongeurs pullulent dans les vides sanitaires. Nous interpellons encore une fois les nouveaux élus à faire des démarches afin de sauver notre cité». Par ailleurs, les logements squattés en mai 2001 lors des événements du Printemps noir offre une vue aussi désolante, des câbles électriques meublent l’espace, les façades des immeubles ont besoin d’une couche de peinture. «Si j’avais su que nous allions nous retrouver dans cette situation d'abandon, je serai resté dans mon village, dans mon vieux gourbi que de vivre entre les rats et les moustiques», regrette un occupant. L'APC déjà installée s’affaire à recenser tous les problèmes dont souffre la municipalité. «Nous travaillons d'arrache-pied afin de connaître toutes les situations et nous avons même déjà réglé en urgence certaines d'entre elles. Notre plan d'action ne tardera pas à être dévoilé et déployé. Dès que les constats seront prêts, nous passerons à l'action parce que nous savons que notre commune, notamment la ville connaît un énorme retard», confie une source proche de l'exécutif communal.

A. O.