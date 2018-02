Ath Boumaâza et Ath Ali sous la neige

Par DDK | Il ya 3 heures 40 minutes | 408 lecture(s)

Durant la nuit de vendredi à samedi derniers, il a neigé sur les hauteurs d'Ath Boumaâza et d'Ath Ali. Une couche de plus de vingt centimètres a recouvert les toits et les champs de ces deux villages situés à plus de mille mètres en face du majestueux Djurdjura. Dès les premières heures de la journée d'avant-hier, les habitants ont pu profiter de la poudreuse en s'adonnant à des parties de jeux et en immortalisant ces moments avec leurs appareils photos. Ce sont surtout les enfants qui ont profité de ce beau manteau blanc. «Maintenant, nous sommes à l'abri du froid, contrairement aux années précédentes. Le gaz est arrivé dans tous les foyers. Il n'y a aucune crainte de ce côté-là. Je me souviens qu'en 2012, nous étions bloqués durant près d'un mois. Et la bonbonne de gaz a été vendue à plus de 1200 dinars», déclarera un membre du comité de village. Par ailleurs, il faudra aussi souligner la solidarité des villageois qui se sont affairés à ouvrir les chemins bloqués. D'ailleurs, la route a été rouverte à la circulation, permettant ainsi aux habitants de ces villages de se rendre au chef-lieu communal et à Draâ El-Mizan pour faire leurs emplettes. Pour certains agriculteurs, la neige est un don du ciel. «Quand il neige, tous les parasites qui attaquent les plantes et les arbres meurent. Aussi, la fonte de la neige est un apport considérable pour les nappes phréatiques», estimera un agriculteur de la région, d'autant plus que ces villages sont alimentés encore par l'eau des sources. En outre, du côté de Bounouh, au lieu-dit Tizi Oujaâvouv à 1300 mètres d'altitude, les accotements ont été couverts par la neige au point où la circulation sur la route qui relie Bounouh à Bouira a été bloquée, notamment en matinée. Là aussi, les services de l'APC avec le concours des entreprises privés n'avaient pas tardé à ouvrir cet axe routier important qui a facilité le déplacement non seulement vers Bouira mais aussi vers les villages d'Ath Talha et autres. Il y a lieu de noter que dans cette municipalité, le taux de raccordement au gaz naturel est de 100%. Aussi, ces montagnards ne sont plus contraints de recourir aux bonbonnes de gaz et au bois mort. Il est attendu, selon les services météorologiques, que les jours à venir soient marqués par des chutes de neige plus importantes.

Amar Ouramdane