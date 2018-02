Plusieurs quartiers d’Aïn Zaouïa dans l’attente…

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 240 lecture(s)

La commune d’Aïn Zaouïa n'est pas bien dotée en matière de réseau de fibre optique. Mis à part l'ancien réseau du chef-lieu dont la réalisation remonte au début de l'année 2001, tout le territoire de la municipalité s'étendant sur 56 km² n'est pas couvert.

Même le périmètre urbain en plein extension enregistre un grand manque en la matière. Ainsi, les lotissements nord et social et à un moindre degré le lotissement sud ont besoin d'être raccordés à la fibre optique. En matière d'équipements, un seul poste MSAN est en service pour une population qui dépasse les 4 mille habitants. Des projets et des études étaient en vue pour de nouvelles réalisations en technologie de la communication, notamment à la périphérie du centre urbain. Mais à ce jour, rien de concret n'est parvenu pour répondre à une demande pressante de centaines de demandeurs issus des lotissements et un peu plus loin des villages limitrophes, à l'exemple de Mechmel, Bouhamou et Aïn Zaouia-village, tous situés sur un axe pouvant permettre un accès facile de la fibre optique. Au demeurant, le seul investissement d'Algérie Télécom concerne la réalisation d'une antenne de la 4G LTE au village Azib Chikh, ce qui a permis la couverture en Internet d'un espace très large sans difficultés notables, et à la clé, la satisfaction de plus de 400 abonnés supplémentaires. Même la nouvelle technologie consistant à introduire la fibre optique FTTH à très haut débit, la commune de Aïn Zaouia ne semble pas intéressée de proposer les sites existants, plus particulièrement les cités des 40 logements LSP, les 58 logements sociaux et le restant des quartiers susceptibles d'être raccordés. Les villages Azib Chikh et Tizi N' Tedlest, en dépit du passage de la fibre optique sur les chemins les desservant n’ont pas été inclus, ne serait-ce que pour effectuer une étude, le seul moyen pour se fixer sur l'impact des projets attendus par une population qui aspire à plus de modernité. À signaler enfin que le projet d'acheminement de la fibre optique vers l'antenne de mairie de Boumahni est reporté en l'absence de crédits nécessaires pour financer l'opération.

Merzouk Haddadi